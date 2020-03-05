Хавбек "Арсенала" Торрейра пропустит несколько недель из-за травмы
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра выбыл на долгий срок. Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".
После тщательного медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом голеностопа, который он получил в матче Кубка Англии с "Портсмутом" (2:0). На восстановления потребуется несколько недель. Точное время станет известно позднее.
Отметим, что травмированными игроками "Арсенала" также являются Калум Чемберс, Сеяд Колашинац и Седрик Суариш.
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|Арсенал Лондон
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