Хавбек "Арсенала" заразился коронавирусом

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Хавбек "Арсенала" заразился коронавирусом

Фото твиттер "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака не поможет команде в ближайших матчах.

Как сообщает Goal.com, футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Швейцарии.

По информации источника, симптомы коронавируса появились у хавбека "канониров" в среду утром, после чего его незамедлительно отправили на карантин.

В этом сезоне Джака принял участие в 4 матчах "Арсенала" и получил 1 красную карточку.

Не пропустите: Источник: "Арсенал" продлил контракт с Джакой. | http://soccernews.ru
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