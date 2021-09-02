Хавбек "Арсенала" заразился коронавирусом

Фото твиттер "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака не поможет команде в ближайших матчах.

Как сообщает Goal.com, футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Швейцарии.

По информации источника, симптомы коронавируса появились у хавбека "канониров" в среду утром, после чего его незамедлительно отправили на карантин.

В этом сезоне Джака принял участие в 4 матчах "Арсенала" и получил 1 красную карточку.

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