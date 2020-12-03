Хавбек "Астаны" Маевский перейдет в клуб РПЛ
Белорусский полузащитник "Астаны" Иван Маевский вернется в чемпионат России, сообщает Vesti.kz.
По сведениям источника, футболист согласился перейти в клуб из второй восьмерки Российской Премьер-Лиги. Хавбек перейдет в новый клуб бесплатно, на правах свободного агента.
32-летний Маевский выступает за "Астану" с 2017 года, провел за клуб 142 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Вертикаль", "Партизан" (Минск), "Минск", "Завишу" и "Анжи". За сборную Беларуси сыграл 40 матчей.
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