Хавбек "Аталанты" креативно подшутил над Месси

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Хавбек "Аталанты" креативно подшутил над Месси
Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон подшутил над нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, проведя свой 100-й матч в чемпионате Италии.

"Говорить, что я провел 100 матчей в Серии А было бы хвастовством. Поэтому я сделал небольшое примечание", - написал де Рон в твиттере, добавив свою фотографию, на которой мелким шрифтом дописал: "Я забил на пять голов больше, чем Месси в Серии А".

В нынешнем сезоне 28-летний де Рон провел за "Аталанту" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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