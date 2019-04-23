Хавбек "Аталанты" креативно подшутил над Месси
Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон подшутил над нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, проведя свой 100-й матч в чемпионате Италии.
"Говорить, что я провел 100 матчей в Серии А было бы хвастовством. Поэтому я сделал небольшое примечание", - написал де Рон в твиттере, добавив свою фотографию, на которой мелким шрифтом дописал: "Я забил на пять голов больше, чем Месси в Серии А".
Saying I’ve played my hundredth game in the Serie A felt a bit like bragging so I fixed it with a humble side note. pic.twitter.com/TygC4ja3YM— Marten de Roon (@Dirono) 23 апреля 2019 г.
В нынешнем сезоне 28-летний де Рон провел за "Аталанту" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|М
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|Атлетико Мадрид
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|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
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|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
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|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
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|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28