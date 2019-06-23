Хавбек "Аталанты" потроллил Роналду в соцсетях

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес подшутил над нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который несколько дней назад похвастался обнаженным торсом на фоне моря.

Гомес опубликовал похожую фотографию, которая также была сделана на море.

"Не вижу разницы, Криштиану", - написал 31-летний аргентинец, обратившись к 34-летнему португальцу.

¡Papu Gómez no tiene nada que envidiarle a Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/0ndfd3AAUQ — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 июня 2019 г.

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