Хавбек "Аталанты" потроллил Роналду в соцсетях
Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес подшутил над нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который несколько дней назад похвастался обнаженным торсом на фоне моря.
Гомес опубликовал похожую фотографию, которая также была сделана на море.
"Не вижу разницы, Криштиану", - написал 31-летний аргентинец, обратившись к 34-летнему португальцу.
¡Papu Gómez no tiene nada que envidiarle a Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/0ndfd3AAUQ— SportsCenter (@SC_ESPN) 23 июня 2019 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17