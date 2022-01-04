Хавбек "Атлетика" Сансет стал автором уникального достижения в Ла Лиге

Фото твиттер "Атлетика"

Полузащитник "Атлетика" из Бильбао Ойан Сансет переписал историю чемпионата Испании.

Он стал первым футболистом, родившимся не ранее 2000 года, с хет-триком в матче Ла Лиги.

Напомним, что 21-летний хавбек трижды забил в ворота "Осасуны" (3:1) в понедельник вечером.

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