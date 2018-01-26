Хавбек "Атлетико" близок к переходу в "Бэйцзин Жэньхэ"
Аргентинский полузащитник "Атлетико" Аугусто Фернандес в ближайшее время может перейти в "Бэйцзин Жэньхэ", сообщает AS.
По сведениям издания, клубы уже достигли соглашения по трансферу игрока. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В этом сезоне 31-летний Фернандес провел за "Атлетико" 9 матчей и не отметился результативными действиями.
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|21
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|20
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|Леганес
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|Реал Сосьедад
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|20
|19
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|20
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