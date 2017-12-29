Хавбек "Атлетико" может перебраться в АПЛ

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Хавбек "Атлетико" может перебраться в АПЛ

"Уотфорд" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Атлетико" Николасу Гайтану, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На его покупке настаивает лично главный тренер "шершней" Марку Силва. Сам хавбек не прочь сменить клуб и на него больше не рассчитывает наставник "матрасников" Диего Симеоне.

В этом сезоне 29-летний Гайтан провел за "Атлетико" 12 матчей.

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