Хавбек "Атлетико" может перебраться в АПЛ

"Уотфорд" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Атлетико" Николасу Гайтану, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На его покупке настаивает лично главный тренер "шершней" Марку Силва. Сам хавбек не прочь сменить клуб и на него больше не рассчитывает наставник "матрасников" Диего Симеоне.

В этом сезоне 29-летний Гайтан провел за "Атлетико" 12 матчей.

Не пропустите: Нзонзи близок к переходу в "Эвертон". | http://soccernews.ru