Хавбек "Атлетико" Партей интересен английским, немецким и итальянским клубам

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Хавбек "Атлетико" Партей интересен английским, немецким и итальянским клубам

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей своей игрой привлёк внимание многих клубов.

По информации Marca, сделать предложение ганцу готовы клубы как минимум из трёх чемпионатов - АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро, однако "матрасники" вряд ли продадут его дешевле чем за 50. Это сумма отступных в его контракте.

В прошлом сезоне 27-летний Партей сыграл за "Атлетико" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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