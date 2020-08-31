Хавбек "Атлетико" Партей интересен английским, немецким и итальянским клубам

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей своей игрой привлёк внимание многих клубов.

По информации Marca, сделать предложение ганцу готовы клубы как минимум из трёх чемпионатов - АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро, однако "матрасники" вряд ли продадут его дешевле чем за 50. Это сумма отступных в его контракте.

В прошлом сезоне 27-летний Партей сыграл за "Атлетико" 46 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на Луиса Суареса. | http://soccernews.ru