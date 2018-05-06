Хавбек "Атлетико" Партей признан лучшим игроком года в Гане

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Хавбек "Атлетико" Партей признан лучшим игроком года в Гане

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей признан лучшим игроком года в Гане.

В борьбе за награду хавбек "матрасников" опередил Даниэля Аджея-Нии ("Мазембе"), Кристиана Атсу ("Ньюкасл") и Ричмонда Боаки ("Цзянсу Сунин").

В этом сезоне 24-летний Партей сыграл за "Атлетико" 47 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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