Хавбек "Атлетико" Родри выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник мадридского "Атлетико" Родри Эрнандес.

По информации Kicker, перспективный испанец решил перейти в "Манчестер Сити", поскольку хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего хавбека также претендуют "Бавария", ПСЖ и "Барселона".

Трансфер Родри обойдётся "горожанам" в 70 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

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