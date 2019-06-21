Хавбек "Атлетико" Родри выбрал новый клуб

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Хавбек "Атлетико" Родри выбрал новый клуб

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник мадридского "Атлетико" Родри Эрнандес.

По информации Kicker, перспективный испанец решил перейти в "Манчестер Сити", поскольку хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего хавбека также претендуют "Бавария", ПСЖ и "Барселона".

Трансфер Родри обойдётся "горожанам" в 70 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Не пропустите: "Манчестер Сити" согласовал трансфер испанского вратаря. | http://soccernews.ru
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