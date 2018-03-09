Хавбек "Атлетико" Сауль ни разу не проигрывал в матчах, в которых забивал гол

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Хавбек "Атлетико" Сауль ни разу не проигрывал в матчах, в которых забивал гол

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес поразил ворота "Локомотива" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который завершился победой "матрасников" со счётом 3:0.

Таким образом, как сообщает Mister Chip, 23-летний испанец не проиграл ни одного поединка в своей карьере, в которых ему удавалось отличиться забитым голом.

При условии, что Сауль огорчал соперника, команды перспективного хавбека одержали 36 побед и пять раз сыграли вничью.

Не пропустите: Каждый из 10 голов Сауля в еврокубках был первым для "Атлетико" в матче. | http://soccernews.ru

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