Хавбек "Атлетико" Сауль сообщил о том, что покинет команду через три дня

Теги сауль ньигесатлетико мадрид

Хавбек "Атлетико" Сауль сообщил о том, что покинет команду через три дня

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес в твиттере анонсировал свой уход из испанского клуба.

В соцсети футболист рассказал о том, что через три дня перейдет в другую команду.

В текущем сезоне футболист провел 37 матчей за "Атлетико", отметившись 4 голами.

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