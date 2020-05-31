Хавбек "Атлетико" Сауль сообщил о том, что покинет команду через три дня

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес в твиттере анонсировал свой уход из испанского клуба.

В соцсети футболист рассказал о том, что через три дня перейдет в другую команду.

COMUNICADO



Os quería comunicar algo importante para mí. pic.twitter.com/ptEAD8falU — Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

В текущем сезоне футболист провел 37 матчей за "Атлетико", отметившись 4 голами.

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