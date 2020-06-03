Хавбек "Атлетико" Сауль создал клуб для юных футболистов
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес анонсировал собственный футбольный проект в городе Эльче, который будет носить название Club Costa City.
THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020
https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду, так как в своем твиттере он написал, что назовет новый клуб через три дня. Многие решили, что хавбек уходит из "Атлетико", но это оказалось не так.
Проект будет ориентирован на мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 18 лет. Им будет заниматься сам футболист вместе с братом Аароном.
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