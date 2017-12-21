Хавбек "Аякса" Юнес может перейти в "Наполи"

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Хавбек "Аякса" Юнес может перейти в "Наполи"
"Наполи" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Аякса" Амину Юнесу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что его контракт с амстердацами истекает через полгода, поэтому "аяксидам" выгодно продать его в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В этом сезоне 24-летний Юнес провел за "Аякс" 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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