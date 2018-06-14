Хавбек "Аякса" заинтересован в переходе в "Барселону"

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг заинтересован в своем переходе в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 21-летний хавбек намерен обсудить со своим клубом возможный переезд на "Камп Ноу". "Сине-гранатовые" рассчитывают, что желание игрока поможет снизить его трансферную стоимость вдвое - с 50-ти миллионов евро до 20-25 миллионов евро.

Напомним, "Аякс" повесил ценник на де Йонга и де Лигта. | soccernews.ru