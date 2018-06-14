Хавбек "Аякса" заинтересован в переходе в "Барселону"

Теги френки де йонгаяксбарселона

Хавбек "Аякса" заинтересован в переходе в "Барселону"Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг заинтересован в своем переходе в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 21-летний хавбек намерен обсудить со своим клубом возможный переезд на "Камп Ноу". "Сине-гранатовые" рассчитывают, что желание игрока поможет снизить его трансферную стоимость вдвое - с 50-ти миллионов евро до 20-25 миллионов евро.

Напомним, "Аякс" повесил ценник на де Йонга и де Лигта. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов