Хавбек Баринов присутствует на матче Кубка России "Знамя" - "Ахмат"

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Хавбек Баринов присутствует на матче Кубка России "Знамя" - "Ахмат"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов присутствует на матче Кубка России "Знамя" - "Ахмат". Об этом сообщает Sport24.

В конце августа футболист перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки колена. Баринов еще долгое время не сможет выйти на поле из-за длительного восстановления.

"Знамя" и "Ахмат" играют в рамках Кубка России. На данный момент грозненский клуб выигрывает со счетом 1:0.

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