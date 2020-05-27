Хавбек "Барселоны" Артур ответил на предложение перейти в "Ювентус"

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Хавбек "Барселоны" Артур ответил на предложение перейти в "Ювентус"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос сообщил туринскому "Ювентусу", что он не намерен переходить в итальянский клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, футболист намерен продолжить карьеру в стане каталонцев и не собирается рассматривать предложения от других клубов. Также бразилец сообщил о своем решении руководству "Барселоны", которое хотело обменять хавбека на боснийского полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

23-летний Артур выступает за "Барселону" с лета 2018 года, сыграл 67 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

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