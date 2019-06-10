Хавбек "Барселоны" Артур получил травму колена
Сборная Бразилии теряет ещё одного игрока из-за травмы, сообщает Sport.es.
Во время товарищеского матча против Гондураса повреждение правого колена получил полузащитник "Барселоны" Артур.
Футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Его увезла специальная медицинская машина.
Степень серьёзности травмы Артура и сроки его восстановления станут известны позднее.
Ранее "селесао" потеряли ведущего форварда Неймара, у которого диагностировано растяжение связок голеностопа.
15 июня бразильцы стартуют в Кубке Америки матчем с Боливией.
Не пропустите: Стало известно, сколько времени займет восстановление Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций
-
Погба готов вернуться в "Ювентус"
-
"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"
-
Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно
-
Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус"
Лента новостей
-
Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"
-
Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций
-
"Манчестер Юнайтед" отказал "Интеру" в обмене игроками
-
Мусаев - о сезоне "Краснодара": "Обидно, когда на первый план выходят судьи"
-
"Наполи" выкупит Оспину, но при одном условии
-
Погба готов вернуться в "Ювентус"
-
"Милан" определился с будущим Романьоли
-
1
Каррагер назвал будущего обладателя "Золотого мяча"
-
Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров
-
1
Роналду прокомментировал победу в Лиге Наций
-
Официально: Рафинья перешёл из "Баварии" в "Фламенго"
-
"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу"
-
Хавбек "Барселоны" Артур получил травму колена
-
"Атлетико" готовит предложение по экс-игроку "Реала"
-
Роуз не исключил уход из "Тоттенхэма"
-
1
Сарри уйдёт из "Челси" в "Ювентус" бесплатно
-
Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ
-
Сантуш оценил победу сборной Португалии в Лиге Наций
-
Куман прокомментировал поражение сборной Нидерландов в финале Лиги Наций
-
СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32