Хавбек "Барселоны" Артур получил травму колена

Сборная Бразилии теряет ещё одного игрока из-за травмы, сообщает Sport.es.

Во время товарищеского матча против Гондураса повреждение правого колена получил полузащитник "Барселоны" Артур.

Футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Его увезла специальная медицинская машина.

Степень серьёзности травмы Артура и сроки его восстановления станут известны позднее.

Ранее "селесао" потеряли ведущего форварда Неймара, у которого диагностировано растяжение связок голеностопа.

15 июня бразильцы стартуют в Кубке Америки матчем с Боливией.

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