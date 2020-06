Хавбек "Барселоны" Артур прибыл в расположение "Ювентуса"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос прилетел в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для "Ювентуса", сообщает журналист Ромео Агрести в своем Twitter.

Если все будет в порядке, футболист подпишет с туринским клубом контракт до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за хавбека 60 миллионов евро. После этого "Барселона" примерно за 50 миллионов купит полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal ⚪️⚫️ pic.twitter.com/iFxDoMKYB0