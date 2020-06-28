Хавбек "Барселоны" Артур прибыл в расположение "Ювентуса"

Теги барселонаювентусартур рамострансферы

Хавбек "Барселоны" Артур прибыл в расположение "Ювентуса"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос прилетел в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для "Ювентуса", сообщает журналист Ромео Агрести в своем Twitter.

Если все будет в порядке, футболист подпишет с туринским клубом контракт до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за хавбека 60 миллионов евро. После этого "Барселона" примерно за 50 миллионов купит полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

В нынешнем сезоне 23-летний Артур провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Сетьен высказался о возможном переходе Артура в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов