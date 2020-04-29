Хавбек "Барселоны" Артур прокомментировал слухи о переходе в другой клуб

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Хавбек "Барселоны" Артур прокомментировал слухи о переходе в другой клуб
Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Слухи всегда будут появляться, но я хочу остаться в "Барселоне". Мне комфортно в клубе и я всем доволен. Я благодарен тренерскому штабу за доверие. Мне приятен интерес топ-клубов, но я хочу играть за "Барселону" много лет", - приводит слова Артура Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют "Ювентус", "Интер" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 23-летний Артур провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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