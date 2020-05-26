Хавбек "Барселоны" Артур рассказал, где он хочет продолжить карьеру

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур заявил, что он не намерен уходить из каталонского клуба.

"Слухи есть всегда. Но меня интересует только "Барселона". Я счастлив в клубе. Благодарю тренерский штаб за доверие. Мне приятен интерес со стороны топ-клубов, но я хочу играть за "Барселону" еще много лет. Я всегда хотел быть здесь", - приводит слова Артура ESPN.

Также сообщается, что руководство "Барселоны" не сообщало бразильцу о намерении с ним расстаться.

В нынешнем сезоне 23-летний Артур провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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