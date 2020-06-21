Хавбек "Барселоны" Артур согласился перейти в "Ювентус"

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Хавбек "Барселоны" Артур согласился перейти в "Ювентус"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос готов перейти в туринский "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в итальянский клуб, хотя ранее он отказывался от трансфера.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет обменять Артура на боснийского полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

В нынешнем сезоне 23-летний Артур провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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