Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"
"Барселона" объявила о переходе полузащитника Дениса Суареса в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 12,9 миллионов евро. За счет бонусов сумма может вырасти еще на 3,1 миллиона.
25-летний Суарес является воспитанником "Сельты". За "Барселону" хавбек выступал с 2013 по 2015, а также с 2016 года. Всего за каталонский клуб он провел 71 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Сдавался в аренду "Севилье" и "Арсеналу". Также играл за "Манчестер Сити" и "Вильярреал". За сборную Испании сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32