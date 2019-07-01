Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"

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Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"

"Барселона" объявила о переходе полузащитника Дениса Суареса в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12,9 миллионов евро. За счет бонусов сумма может вырасти еще на 3,1 миллиона.

25-летний Суарес является воспитанником "Сельты". За "Барселону" хавбек выступал с 2013 по 2015, а также с 2016 года. Всего за каталонский клуб он провел 71 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Сдавался в аренду "Севилье" и "Арсеналу". Также играл за "Манчестер Сити" и "Вильярреал". За сборную Испании сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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Комментарии

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Крош
Крош

Какой-то он недовольный на фото

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