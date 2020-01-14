Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде

Хавбек "Барселоны" Артур Мело в твиттере попрощался с экс-тренером клуба Эрнесто Вальверде и поблагодарил его за помощь.

"Спасибо за все беседы, которые мотивировали меня развиваться на поле и за его пределами. Хочу пожелать Вальверде всего самого лучшего, успехов в следующей главе его карьеры.

Он очень важный для меня человек. Спасибо, Эрнесто Вальверде, за то, что принял меня а клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании", - написал футболист.

Hoje se encerra um ciclo de uma pessoa muito importante desde a minha chegada ao FC Barcelona. Estou aqui para agradecer ao treinador Ernesto Valverde por ter me recebido tão bem no clube. Foi fundamental na minha adaptação na Espanha. pic.twitter.com/oMfo9OLzqY — Arthur Melo (@arthurhromelo) 14 января 2020 г.

Напомним, 55-летний специалист сегодня, 14 января, был отправлен в отставку. Его место занял Кике Сетьен.

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