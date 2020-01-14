Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде

Теги барселонаэрнесто вальверде

Хавбек "Барселоны" Мело трогательно попрощался с Вальверде

Хавбек "Барселоны" Артур Мело в твиттере попрощался с экс-тренером клуба Эрнесто Вальверде и поблагодарил его за помощь.

"Спасибо за все беседы, которые мотивировали меня развиваться на поле и за его пределами. Хочу пожелать Вальверде всего самого лучшего, успехов в следующей главе его карьеры.

Он очень важный для меня человек. Спасибо, Эрнесто Вальверде, за то, что принял меня а клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании", - написал футболист.

Напомним, 55-летний специалист сегодня, 14 января, был отправлен в отставку. Его место занял Кике Сетьен.

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020

Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов