Хавбек "Барселоны" Мориба выбрал новый клуб

Фото инстаграм Илайша Мориба

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба.

По информации журналиста Николо Скиры, борьбу за 18-летнего футболиста выиграл лондонский "Тоттенхэм".

Юный хавбек заключит со "шпорами" контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Мориба является воспитанником "Барсы", за главную команду сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты. | http://soccernews.ru