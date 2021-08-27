Хавбек "Барселоны" Мориба выбрал новый клуб

Теги барселонатоттенхэмилайш морибатрансферы

Хавбек "Барселоны" Мориба выбрал новый клуб

Фото инстаграм Илайша Мориба

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба.

По информации журналиста Николо Скиры, борьбу за 18-летнего футболиста выиграл лондонский "Тоттенхэм".

Юный хавбек заключит со "шпорами" контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Мориба является воспитанником "Барсы", за главную команду сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым

В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов