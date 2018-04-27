Хавбек "Барселоны" может перейти в "Валенсию"

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Хавбек "Барселоны" может перейти в "Валенсию"

"Валенсия" хочет купить полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, сообщает Mundodeportivo.

По сведениям издания, "летучие мыши" рассматривают вариант с покупкой футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок может согласиться на трансфер, так как имеет слишком малое количество игрового времени в составе каталонцев.

В нынешнем сезоне 24-летний Суарес провел за "Барселону" 24 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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