Хавбек "Барселоны" недоволен своим положением в клубе

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль не исключил вероятности перехода в миланский "Интер", который тренирует Антонио Конте.

"Вместе с Конте мы пережили немало приятных моментов. Благодаря ему я стал одним из лучших мира. Чувство, что тебе доверяет тренер, является самым важным в футболе.

Сейчас я несчастлив в "Барселоне", но намерен упорно работать и бороться за место в стартовом составе. Мое время пока не пришло, поэтому я спокоен", - приводит слова Видаля Football Italia.

32-летний Видаль перешел в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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