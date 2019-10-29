Хавбек "Барселоны" недоволен своим положением в клубе
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль не исключил вероятности перехода в миланский "Интер", который тренирует Антонио Конте.
"Вместе с Конте мы пережили немало приятных моментов. Благодаря ему я стал одним из лучших мира. Чувство, что тебе доверяет тренер, является самым важным в футболе.
Сейчас я несчастлив в "Барселоне", но намерен упорно работать и бороться за место в стартовом составе. Мое время пока не пришло, поэтому я спокоен", - приводит слова Видаля Football Italia.
32-летний Видаль перешел в "Барселону" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
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|2
|Барселона
|9
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|3
|Реал Сосьедад
|10
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|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5