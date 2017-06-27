Хавбек "Барселоны" отказал "Тоттенхэму"

Теги барселонатоттенхэммаурисио почеттино

Хавбек "Барселоны" отказал "Тоттенхэму"Полузащитник каталонской "Барселоны" Карлос Аленья отказался переходить в лондонский "Тоттенхэм", информирует sport.es.

По сведениям источника, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино пообещал 19-летнему хавбеку предоставить шанс проявить себя в играх на самом высоком уровне, однако футболист все же принял решение продлить контракт со своим клубом.

В завершившемся сезоне Аленья забил 1 гол в 4 матчах за первую команду "Барселоны".

Напомним, "Барселона" намерена совершить другой громкий трансфер, если клубу не удастся подписать Верратти. | soccernews.ru

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