Хавбек "Барселоны" вернулся в строй после 2-месячного перерыва

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Хавбек "Барселоны" вернулся в строй после 2-месячного перерыва

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто восстановился после травмы бедра, сообщает Marca.

Из-за повреждения хавбек пропустил более двух месяцев - он не играет с 21 ноября.

В ближайшее время медицинский штаб оценит готовность футболиста к матчу против "Атлетика", который состоится 31 января.

В текущем сезоне 28-летний Роберто провёл за "Барсу" 10 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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