Хавбек "Барселоны" выбыл до конца сезона

Полузащитник "Барселоны" Ориоль Бускетс выбыл до конца сезона, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 19-летний хавбек получил разрыв мениска во время тренировки и теперь ему предстоит перенести операцию.

В этом сезоне Ориоль Бускетс преимущественно играл за "Барселону Б", сыграв за первую команду "сине-гранатовых" только 1 матч в Кубке Испании.

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