Хавбек "Барсы" де Йонг рассказал о партнерах по команде
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своих партнерах по команде.
"Пьянича считаю отличным футболистом. Он хорошо работает с мячом. Думаю, он здорово видит игру, а его удалы и передачи длинные и очень хороши.
Когда в вашей команде есть Месси, значит у вас есть лучший игрок в мире. Поэтому вы стараетесь сделать так, чтобы он оказался в лучшей позиции. Все должны под него подстраиваться. Когда он получает мяч в позиции, где может совершить решающее действие, то он всегда это сделает для команды", - передает слова де Йонга пресс-служба УЕФА.
Напомним, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Ювентусом" во 2-м туре группового этапа ЛИги Чемпионов.
А еще: "Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14