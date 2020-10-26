Хавбек "Барсы" де Йонг рассказал о партнерах по команде

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Хавбек "Барсы" де Йонг рассказал о партнерах по команде

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своих партнерах по команде.

"Пьянича считаю отличным футболистом. Он хорошо работает с мячом. Думаю, он здорово видит игру, а его удалы и передачи длинные и очень хороши.

Когда в вашей команде есть Месси, значит у вас есть лучший игрок в мире. Поэтому вы стараетесь сделать так, чтобы он оказался в лучшей позиции. Все должны под него подстраиваться. Когда он получает мяч в позиции, где может совершить решающее действие, то он всегда это сделает для команды", - передает слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

Напомним, 28 октября, "Барселона" сыграет с "Ювентусом" во 2-м туре группового этапа ЛИги Чемпионов.

А еще: "Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле| http://soccernews.ru
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