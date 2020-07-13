Хавбек "Баварии" Алькантара может продолжить карьеру в Италии или Англии

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в 29-летнем игроке заинтересован "Ювентус". Также футболистом интересуются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.

Алькантара выступает в "Баварии" с 2013 года. В этом сезоне он провел 36 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его контракт с немецким клубом истекает в 2021 году.

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