Хавбек "Баварии" Дэвис установил новый рекорд скорости Бундеслиги

Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис разогнался до рекордной скорости в матче 32-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:0).

В этой встрече 19-летний игрок развил скорость 36,51 км/ч и стал самым быстрым футболистом в истории чемпионата с момента внедрения технологии определения скорости.

Ранее рекорд принадлежал защитнику "Боруссии" Ашрафу Хакими, который в декабре прошлого года разогнался до 36,2 км/ч.

Напомним, по итогам этого матча "Бавария" досрочно оформила 8-е подряд чемпионство.

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