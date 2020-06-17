Хавбек "Баварии" Дэвис установил новый рекорд скорости Бундеслиги
Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис разогнался до рекордной скорости в матче 32-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:0).
В этой встрече 19-летний игрок развил скорость 36,51 км/ч и стал самым быстрым футболистом в истории чемпионата с момента внедрения технологии определения скорости.
Ранее рекорд принадлежал защитнику "Боруссии" Ашрафу Хакими, который в декабре прошлого года разогнался до 36,2 км/ч.
Напомним, по итогам этого матча "Бавария" досрочно оформила 8-е подряд чемпионство.
Не пропустите: Пресс-служба "Баварии" опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после чемпионского матча | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20