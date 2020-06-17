Хавбек "Баварии" Дэвис установил новый рекорд скорости Бундеслиги

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Хавбек "Баварии" Дэвис установил новый рекорд скорости Бундеслиги

Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис разогнался до рекордной скорости в матче 32-го тура Бундеслиги с "Вердером" (1:0).

В этой встрече 19-летний игрок развил скорость 36,51 км/ч и стал самым быстрым футболистом в истории чемпионата с момента внедрения технологии определения скорости.

Ранее рекорд принадлежал защитнику "Боруссии" Ашрафу Хакими, который в декабре прошлого года разогнался до 36,2 км/ч.

Напомним, по итогам этого матча "Бавария" досрочно оформила 8-е подряд чемпионство.

Не пропустите:  Пресс-служба "Баварии" опубликовала в твиттере видео и фото из раздевалки команды после чемпионского матча | http://soccernews.ru
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