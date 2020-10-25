Хавбек "Баварии" Дэвис выбыл на долгий срок из-за травмы

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Хавбек "Баварии" Дэвис выбыл на долгий срок из-за травмы

Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит около восьми недель из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер команды Ханси Флик.

Футболист получил травму связок колена в матче 5-го тура с "Айнтрахтом" (5:0)

"У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть-восемь недель", - сказал тренер.

Таким образом, 19-летний футболист пропустит матч группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией", который состоится 27 октября.

После 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает 2 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей. | http://soccernews.ru
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