Хавбек "Баварии" Дэвис выбыл на долгий срок из-за травмы

Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит около восьми недель из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер команды Ханси Флик.

Футболист получил травму связок колена в матче 5-го тура с "Айнтрахтом" (5:0)

"У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть-восемь недель", - сказал тренер.

Таким образом, 19-летний футболист пропустит матч группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией", который состоится 27 октября.

После 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает 2 место в турнирной таблице.

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