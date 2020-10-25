Хавбек "Баварии" Дэвис выбыл на долгий срок из-за травмы
Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис пропустит около восьми недель из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер команды Ханси Флик.
Футболист получил травму связок колена в матче 5-го тура с "Айнтрахтом" (5:0)
"У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть-восемь недель", - сказал тренер.
Таким образом, 19-летний футболист пропустит матч группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией", который состоится 27 октября.
После 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает 2 место в турнирной таблице.
Не пропустите: "Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|РБ Лейпциг
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|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20