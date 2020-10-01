Хавбек "Баварии" Кюизанс не перейдет в "Лидс". Трансфер сорвался

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Хавбек "Баварии" Кюизанс не перейдет в "Лидс". Трансфер сорвался

Трансфер французского полузащитника мюнхенской "Баварии" Микаэля Кюизанса в "Лидс" не состоится, сообщает журналист Sky Germany Макс Билефельд в своем Twitter.

По данным источника, клубы не сумели договориться по трансферу футболиста. Ранее сообщалось, что "Лидс" готов заплатить за хавбека 20 миллионов евро. Француз уже успел пройти медицинское обследование для перехода в стан англичан.

21-летний Кюизанс выступает за "Баварию" с 2019 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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