Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА

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Хавбек "Баварии" Кюизанс ответил на предложение перейти в ЦСКА

Фото: инстаграм Микаэля Кюизанса/Автор неизвестен

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Микаэль Кюизанс принял решение отказать московскому ЦСКА, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист перейдет в итальянскую "Венецию". Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Куизанс провел за "Баварию" два матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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