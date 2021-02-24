Хавбек "Баварии" Мусиала установил рекорд Лиги Чемпионов

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала стал самым молодым англичанином, который забивал голы в матчах Лиги Чемпионов.

Мусиала в возрасте 17 лет и 363 дней отличился в первом матче 1/8 финала турнира против римского "Лацио". Более молодым футболистом, забивавшим в Лиге Чемпионов, является экс-нападающим "Барселоны" Боян Кркич, который в 2008 году отметился голом в возрасте 17 лет и 217 дней.

Мусиала является воспитанником "Челси". В "Баварию" он перешел в 2019 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 24 матча и забил три мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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