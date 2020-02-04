Хавбек "Баварии" Перишич выбыл из-за травмы

Хавбек "Баварии" Иван Перишич на тренировке получил травму, сообщает Goal.

Футболист травмировался в результате подката новичка Альваро Одриосолы.

После обследования у 31-летнего был диагностирован перелом лодыжки, он пропустит от 4 недель.

В нынешнем сезоне Перишич провел за 22 матчах, забив 5 голов и сделав 8 голевых передач.

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