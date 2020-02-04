Хавбек "Баварии" Перишич выбыл из-за травмы

Теги иван перишичбавария мюнхентравмы

Хавбек "Баварии" Перишич выбыл из-за травмы

Хавбек "Баварии" Иван Перишич на тренировке получил травму, сообщает Goal.

Футболист травмировался в результате подката новичка Альваро Одриосолы.

После обследования у 31-летнего был диагностирован перелом лодыжки, он пропустит от 4 недель.

В нынешнем сезоне Перишич провел за 22 матчах, забив 5 голов и сделав 8 голевых передач.

А еще: "Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смолов назвал главную проблему российских футболистов

Смолов назвал главную проблему российских футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 20 15
Полная таблица

топ-5 тегов