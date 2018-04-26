Хавбек "Баварии" прокомментировал поражение от "Реала"

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо разочарован тем, что его команда проиграла "Реалу" (1:2) в домашнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Хавбек признает, что у мюнхенцев была возможность сыграть лучше.

"Мы могли добиться большего. Команда играла неплохо, но мы что-то упустили. Это похоже на произошедшее в прошлом году. Сейчас все повторилось. Но мы играли очень хорошо, я думаю. В первом тайме могли забить больше. Конечно, еще ничего не потеряно. Мы верим в себя", - сказал он. | soccernews.ru