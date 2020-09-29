Хавбек "Баварии" Сане пропустит около двух недель из-за травмы колена

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Хавбек "Баварии" Сане пропустит около двух недель из-за травмы колена

Хавбек "Баварии" Лерой Сане выбыл на две недели из-за травмы колена. Об этом рассказал главный тренер команды Ханси Флик.

"Вингер вернется в строй после перерыва на матчи сборных. "У него повреждение капсульной связки колена", - заявил специалист.

Таким образом, футболист пропустит Суперкубок Германии против "Боруссии".

А еще:Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"| http://soccernews.ru
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