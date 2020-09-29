Хавбек "Баварии" согласовал контракт с "Лидсом"

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Хавбек "Баварии" согласовал контракт с "Лидсом"

Полузащитник "Баварии" Микаэль Кюизанс может до закрытия трансферного окна оказаться в "Лидсе".

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас клубы ведут переговоры о деталях возможного трансфера, несмотря на нежелание "ротен" расставаться с игроком.

Дело в том, что сам 21-летний француз попросил отпустить его в другую команду, чтобы он мог стабильно играть. Футболист даже успел согласовать с "Лидсом" условия личного контракта.

"Бавария" купила Кюизанса в августе 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор хавбек провёл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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