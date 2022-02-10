Хавбек "Баварии" заболел коронавирусом

Фото твиттер Джамала Мусиалы

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что 18-летний футболист находится на карантине и хорошо себя чувствует.

Участие хавбека в гостевой игре против "Бохума" (12 февраля) находится под вопросом.

В текущем сезоне Мусиала забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах за "Баварию".

Не пропустите: Зюле требовал от "Баварии" двукратного увеличения зарплаты. | http://soccernews.ru