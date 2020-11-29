Хавбек "Байер" объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану

Полузащитник леверкузенского "Байера" Леон Бэйли рассказал, почему он принял решение назвать своего сына Лео Криштиану.

"Имя моего сына никак не связано с футболом. Оно связано со мной. Лео - это сокращение от Леон. Лео - это лев, а я - лев. Верю, что у сына будет характер лидера. Криштиану – это просто красивое имя, которое хорошо сочетается с Лео", – приводит слова Бэйли Bild.

23-летний Бэйли выступает за "Байер" с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги. | http://soccernews.ru