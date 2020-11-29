Хавбек "Байер" объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану
Полузащитник леверкузенского "Байера" Леон Бэйли рассказал, почему он принял решение назвать своего сына Лео Криштиану.
"Имя моего сына никак не связано с футболом. Оно связано со мной. Лео - это сокращение от Леон. Лео - это лев, а я - лев. Верю, что у сына будет характер лидера. Криштиану – это просто красивое имя, которое хорошо сочетается с Лео", – приводит слова Бэйли Bild.
23-летний Бэйли выступает за "Байер" с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги. | http://soccernews.ru
главное
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
-
Черчесов отреагировал на оскорбление со стороны ЦСКА
-
Эден Азар получил восьмую травму за 1,5 года в "Реале"
Лента новостей
-
"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал результат матча с "Ахматом"
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
-
Аршавин высказался о положении Газизова в "Спартаке"
-
"Спартак" поздравил общественность с Днём матери, опубликовав семейные фото игроков
-
"Барселона" хочет усилиться защитником "Севильи"
-
Аршавин - об игре Глушакова: "Чуть помедленнее стал. Все чуть-чуть похуже стало"
-
Аллегри может сменить Тухеля на посту главного тренера ПСЖ
-
Хавбек "Байер" объяснил, почему назвал сына Лео Криштиану
-
Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес
-
Караваев не поможет "Зениту" в матче с "Брюгге"
-
Черчесов рассказал, почему он согласился на скандальное интервью
-
Фернандиньо решил покинуть "Манчестер Сити"
-
Регилон не понял, чем занимаются игроки "Тоттенхэма" в раздевалке
-
Черчесов отреагировал на оскорбление со стороны ЦСКА
-
Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после ничьей с "Бордо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20