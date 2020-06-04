Хавбек "Байера" Хаверц выбирает между пятью топ-клубами

У полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца есть ряд предложений от европейских грандов, сообщает Bayern & Germany.

20-летний немец выбирает между мадридским "Реалом" и четырьмя клубами АПЛ - "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

При этом хавбек "фармацевтов" отказал мюнхенской "Баварии", которая также им интересуется.

Напомним, что "Байер" требует за Хаверца 80 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.

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