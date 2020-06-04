Хавбек "Байера" Хаверц выбирает между пятью топ-клубами

Теги байер леверкузенкай хаверцреал мадридбавария мюнхенливерпульманчестер юнайтедманчестер ситичелситрансферы

Хавбек "Байера" Хаверц выбирает между пятью топ-клубами

У полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца есть ряд предложений от европейских грандов, сообщает Bayern & Germany.

20-летний немец выбирает между мадридским "Реалом" и четырьмя клубами АПЛ - "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

При этом хавбек "фармацевтов" отказал мюнхенской "Баварии", которая также им интересуется.

Напомним, что "Байер" требует за Хаверца 80 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.

Не пропустите: Джейдон Санчо побил рекорд Хаверца в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рауль может возглавить "Шальке"

Рауль может возглавить "Шальке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов