Хавбек "Байера" Хаверц выбрал новый клуб

Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц.

По информации Sky Sport Deutschland, 20-летний футболист отдаёт предпочтение "Баварии".

Сообщается, что главный тренер "ротен" Ханси Флик заинтересован в приобретении хавбека, однако трансферу может помешать кризис.

Дело в том, что "фармацевты" оценивают своего лидера в 100 миллионов евро, но такую сумму "Бавария" сейчас заплатить не сможет.

Хаверц в текущем сезоне сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Стоит отметить, что помимо "Баварии" интерес к перспективному немцу СМИ приписывали "Реалу", "Барселоне", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

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