Хавбек "Байера" Хаверц выбрал новый клуб

1 Теги бавария мюнхенбайер леверкузенкай хаверцтрансферы

Хавбек "Байера" Хаверц выбрал новый клуб

Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц.

По информации Sky Sport Deutschland, 20-летний футболист отдаёт предпочтение "Баварии".

Сообщается, что главный тренер "ротен" Ханси Флик заинтересован в приобретении хавбека, однако трансферу может помешать кризис.

Дело в том, что "фармацевты" оценивают своего лидера в 100 миллионов евро, но такую сумму "Бавария" сейчас заплатить не сможет.

Хаверц в текущем сезоне сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Стоит отметить, что помимо "Баварии" интерес к перспективному немцу СМИ приписывали "Реалу", "Барселоне", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Кто бы сомневался. Немцы не любят уезжать за границу.

Ответить

главное

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов