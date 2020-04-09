Хавбек "Байера" Хаверц выбрал новый клуб
Стало известно, где хочет продолжить карьеру полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц.
По информации Sky Sport Deutschland, 20-летний футболист отдаёт предпочтение "Баварии".
Сообщается, что главный тренер "ротен" Ханси Флик заинтересован в приобретении хавбека, однако трансферу может помешать кризис.
Дело в том, что "фармацевты" оценивают своего лидера в 100 миллионов евро, но такую сумму "Бавария" сейчас заплатить не сможет.
Хаверц в текущем сезоне сыграл за "Байер" 34 матча, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
Стоит отметить, что помимо "Баварии" интерес к перспективному немцу СМИ приписывали "Реалу", "Барселоне", "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Пять клубов претендуют на хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru
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