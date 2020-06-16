Хавбек "Байера", которым интересуются топ-клубы, признан лучшим игроком Бундеслиги в мае

Теги байер леверкузенкай хаверц

Хавбек "Байера", которым интересуются топ-клубы, признан лучшим игроком Бундеслиги в мае

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц признан игроком мая в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

В мае Хаверц провел четыре матча в Бундеслиге и отметился пятью голами.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Хаверцем интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не пропустите: "Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца. | http://soccernews.ru
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