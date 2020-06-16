Хавбек "Байера", которым интересуются топ-клубы, признан лучшим игроком Бундеслиги в мае
Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц признан игроком мая в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
В мае Хаверц провел четыре матча в Бундеслиге и отметился пятью голами.
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Байер" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Хаверцем интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
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|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
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|Аугсбург
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|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
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|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20