Хавбек "Байера" заинтересовал "Реал"
Фото: Твиттер @English_AS
Атакующий хавбек "Байера" Мусса Диаби попал в сферу интересов "Реала", сообщает As.
По данным источника, скауты испанского гранда высоко оценили игру 21-летнего полузащитника. Он может играть на любом из флангов атаки, несмотря на то, что рабочая нога у него левая.
"Королевский клуб" собирался поближе познакомится с игрой француза на стартовавшем Чемпионате Европы U-21, но футболист заразился коронавирусом и был вынужден покинуть расположение команды. На этом турнире скауты "сливочных" сосредоточатся на защитнике "Севильи" Жюле Кунде и полузащитнике "Ренна" Эдуардо Камавинге.
Кроме мадридцев, за Диаби наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". В прошлом году игрок заинтересовал дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". "Байер" оценил футболиста в 40 млн евро.
В текущем сезоне Диаби выходил на поле в 24 матчах Бундеслиги, в которых смог забить 3 мяча и отдать 7 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20