Хавбек "Байера" заинтересовал "Реал"

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Хавбек "Байера" заинтересовал "Реал"Фото: Твиттер @English_AS 
Атакующий хавбек "Байера" Мусса Диаби попал в сферу интересов "Реала", сообщает As.

По данным источника, скауты испанского гранда высоко оценили игру 21-летнего полузащитника. Он может играть на любом из флангов атаки, несмотря на то, что рабочая нога у него левая.

"Королевский клуб" собирался поближе познакомится с игрой француза на стартовавшем Чемпионате Европы U-21, но футболист заразился коронавирусом и был вынужден покинуть расположение команды. На этом турнире скауты "сливочных" сосредоточатся на защитнике "Севильи" Жюле Кунде и полузащитнике "Ренна" Эдуардо Камавинге.

Кроме мадридцев, за Диаби наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". В прошлом году игрок заинтересовал дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". "Байер" оценил футболиста в 40 млн евро.

В текущем сезоне Диаби выходил на поле в 24 матчах Бундеслиги, в которых смог забить 3 мяча и отдать 7 голевых передач.

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