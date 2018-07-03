Хавбек "Бенфики" интересен "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" хочет приобрести защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо.

По данным источника, англичане предложили 30 миллионов евро за 22-летнего воспитанника "Барселоны".

В прошлом сезоне Гримальдо провел 37 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав пять голевых передач.

Читайте: "Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала | soccernews.ru