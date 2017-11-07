Хавбек "Бернли" Корк впервые вызван в сборную в 28 лет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал в национальную команду полузащитника "Бернли" Джека Корка, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, хавбек получил вызов в сборную из-за травм Джордана Хендерсон, Рахима Стерлинга, Фабиана Делфа, Харри Кейна, Харри Уинкса и Деле Алли.

Стоит отметить, что 28-летний Корк впервые в своей карьере вызван в сборную Англии.

Напомним, что сборная Англии сыграет в товарищеских матчах с Германией (10 ноября) и Бразилией (14 ноября).

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