Хавбек "Бернли" Корк впервые вызван в сборную в 28 лет

Теги англиябернлиджек корк

Хавбек "Бернли" Корк впервые вызван в сборную в 28 лет

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал в национальную команду полузащитника "Бернли" Джека Корка, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, хавбек получил вызов в сборную из-за травм  Джордана Хендерсон, Рахима Стерлинга, Фабиана Делфа, Харри Кейна, Харри Уинкса и Деле Алли.

Стоит отметить, что 28-летний Корк впервые в своей карьере вызван в сборную Англии.

Напомним, что сборная Англии сыграет в товарищеских матчах с Германией (10 ноября) и Бразилией (14 ноября).

Не пропустите: Ещё три игрока сборной Англии из-за травм не сыграют с Германией и Бразилией. | http://soccernews.ru

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